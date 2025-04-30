العاصفة الترابية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات والظواهر الجوية)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتنشط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقد تصل الرياح إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 17

العاصمة الإدارية 34 16

6 أكتوبر 34 16

بنهــــا 33 17

دمنهور 31 16

وادي النطرون 33 17

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 34 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 31 17

دمياط 28 16

بورسعيد 29 17

الإسماعيلية 34 16

السويس 33 17

العريش 30 16

رفح 29 17

رأس سدر 33 17

نخل 29 11

كاترين 27 10

الطور 29 16

طابا 30 18

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 15

سيوة 26 14

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 21

سفاجا 33 21

مرسى علم 35 23

شلاتين 36 22

حلايب 34 23

أبو رماد 33 22

رأس حدربة 32 22

الفيوم 33 17

بني سويف 33 18

المنيا 34 16

أسيوط 35 17

سوهاج 36 19

قنا 37 23

الأقصر 39 22

أسوان 40 23

الوادي الجديد 37 21

أبوسمبل 40 23