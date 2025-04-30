نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض ٤ أفلام قصيرة بمسرح سيد درويش

كتب – محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

حيث يعرض النادي ٤ أفلام مصرية، وهي: أميرة وظل إخراج أحمد عثمان، هذا اليوم إخراج محمود صديق، أميد إخراج حسن الشريف، و٤١٠ إخراج حبيبة القبرصي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء ٣٠ أبريل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويعقب العروض ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام المعروضة، ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

تُعد فعاليات نادي السينما منصة فنية متجددة تتيح للجمهور فرصة اكتشاف أعمال سينمائية متنوعة والتفاعل المباشر مع صُنّاعها، في إطار رؤية دار الأوبرا المصرية لتعزيز الثقافة السينمائية ونشر الوعي الفني.

اقرأ أيضًا:

قوات مصرية في الصومال.. ماذا قال مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي؟

يحدث الآن| بدء المنخفض الجوي الخماسيني وبيان عاجل من الأرصاد

رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو

متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد