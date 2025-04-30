انطلاق مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة بالمنيا.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

يشهد مسرح محافظة المنيا، في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد، بعنوان "الاندماج الثقافي.. تمكين وتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ينفذ المؤتمر بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويعقد برئاسة د. رحاب الشال، أستاذ الإعلام بكلية الآداب، ويستهل بتفقد معرض نتاج الورش المقدمة لذوي الهمم، وعلى خشبة المسرح تنطلق الفعاليات ويقدمها الإعلامي د. صباح رمضان، بمصاحبة لغة الإشارة، وتتضمن عروضا فنية للموهوبين من ذوي الهمم، يعقبها الكلمات البروتوكولية.

ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات، وتقام الجلسة البحثية الرئيسة بعنوان "دور الأسرة والمجتمع وتحديات التمكين الثقافي في دعم ذوي الهمم"، وتديرها د. أسماء أسام، استشاري نفسي وتربوي بكلية التربية، وتتضمن بحثين، الأول بعنوان "الاندماج الثقافي وتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة" للدكتورة هبة أبو زيد، رئيس وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة، والثاني بعنوان "تحديات التمكين الثقافي للأسرة والمجتمع في ظل العصر الرقمي والإعلام الجديد" للدكتورة رشا منصور، مدير مؤسسة شباب التحدي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعقد الجلسة البحثية الثانية تحت عنوان "الإعلام والتكنولوجيا من أجل الاندماج" تديرها د. غادة فرغل، أستاذ علم نفس الطفل ورئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتتضمن بحثين، الأول بعنوان "السينما والدراما التلفزيونية وتأثيرها على الصورة النمطية لذوي الهمم" للدكتورة مي عمر، مدرس مساعد بكلية الآداب قسم الإعلام، والثاني بعنوان" توظيف الذكاء الاصطناعي في مساعدة وتأهيل ذوي الهمم للاندماج داخل المجتمع" للدكتورة سهام فوزي، مدرس مساعد بالكلية نفسها.

ينفذ المؤتمر ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتنفذه الإدارة العامة للتمكين الثقافي، برئاسة د. هبة كمال، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.

وتختتم فعالياته بإعلان التوصيات، وتكريم كل من رئيس المؤتمر، والسادة الباحثين ومديري الجلسات، بجانب عدد من الشخصيات من أبرزهم: صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، د. مروة عبد المولى، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم،

د. وفاء الراوي، أستاذ علم نفس الطفل ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة، د. إيمان صابر، أستاذ علم نفس الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة، حسام المصري مدير إدارة المركز المصري، نهى محمد عدلي، بطلة من أبطال ذوي الاحتياجات، وصافي صفوت نجيب، والد الطالبتين حبيبة وفرحة من ذوي الهمم.

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