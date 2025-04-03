بعوائد 16 مليار دولار.. الدكتور أسامة حمدي يكشف عن فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة في جامعة هارفارد، إنه يمكن تعظيم العوائد الاقتصادية لمصر عبر إنشاء مطار ترانزيت ضخم على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 16 مليار دولار.

وأوضح الدكتور أسامة حمدي خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق ويُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عدة دول، مثل تركيا ودبي والبرتغال، حققت نجاحًا هائلًا عبر تحويل نفسها إلى مراكز عبور جوية (Hubs)، مستفيدين من المسافرين العابرين بمنحهم إقامات قصيرة تسمح لهم بالتجول داخل البلاد قبل استكمال رحلاتهم.

وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أن الموقع الجغرافي المميز لمصر بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط يمنحها فرصة ذهبية لتنفيذ هذا المشروع، مشددًا على أن قطاع السياحة والنقل الجوي سيتأثر إيجابيًا، كما أن شركات الطيران يمكنها تقديم خصومات للمسافرين لتعزيز الجذب السياحي.

وأضاف الدكتور أسامة حمدي أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذا النموذج، حيث تحقق تركيا حاليًا أكثر من 40 مليار دولار سنويًا من هذا القطاع، بينما تحقق دبي أكثر من 50 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه التجربة لتحفيز النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا:

توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن توفير الكهرباء خلال الصيف

تنويه جوي بشأن الطقس.. موجة حارة جديدة والعظمى تصل لـ 40 درجة