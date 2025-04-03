أول تعليق من "صناعة الشيوخ" على قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على مصر

كتب- عمرو صالح:

علق النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على واردات مصر لأمريكا والتي جاءت ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت دول عديدة.

وقال "مطر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قرارات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية لن تؤثر على مصر إطلاقًا خاصة أن مصر تُعد الأقل في قائمة الزيادة الجمركية للواردات الأمريكية الجديدة والتي تصل نسبتها إلى 10%.

وأضاف وكيل صناعة الشيوخ، أن غالبية الصناعات التي تصدرها مصر للولايات المتحدة الأمريكية، من المنسوجات والملابس، مشيرًا إلى أن المتضرر الأول والأخير من القرار هو المستهلك الأمريكي حيث أنه من المؤكد ارتفاع الأسعار بالأسواق الأمريكية بعد بدء تطبيق زيادات الجمارك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدولا لفرض رسوما جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 35% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

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أول تعليق من "خطة النواب" على قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات المصرية