مصطفى بكري: مصر قادرة على ردع أي تهديد وتعليم الطرف الآخر درسًا لا يُنسى

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجميع أصبح يدرك أن كل قرار اتخذته القيادة السياسية المصرية، منذ عام 2013 حتى الأن، كان حماية الأمن القومي المصري، معلقا “اللي هيقرب من حدودنا هنكسر رجليه”.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري لا يفرط في حقوقه، والقوات المسلحة المصرية تعلم أهمية الأمن القومي المصري.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن مصر ليست هدفًا سهلًا، محذرًا من أي محاولات للضغط عليها سياسيًا أو عسكريًا، قائلاً: "إسرائيل يجب أن توقف محاولات ابتزاز مصر، فنحن لسنا فريسة سهلة، وإذا تطلب الأمر، فإن مصر قادرة على تعليمهم درسًا لن ينسوه أبدًا".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملة اسرائيلية ممنهجة ضد مصر، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد، على الرغم من الإستفزازات الإسرائيلية التي تحدث.

وشدد بكري، على أن إسرائيل هددت حياة المواطين المصريين منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وذلك من خلال وجود قوات إسرائيلية بالقرب من معبر رفح، مؤكدًا أن إسرائيل ارتكبت العديد من المخالفات ضد مصر منذ بداية الحرب في غزة.

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