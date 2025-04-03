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رياح وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

09:44 م الخميس 03 أبريل 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

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