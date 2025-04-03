مرصد الأزهر يستنكر إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.. ويطالب بمحاسبة مجرمي الحرب

كتب- عمرو صالح:

استنكر مرصد الأزهر التحركات التي تهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية أو الطعن في نزاهتها، مؤكدًا أنها صرح للعدالة الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي الوقوف صفًا واحدًا لدعمها في محاسبة مجرمي الحرب.

وقال المرصد، في بيانه إنه في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها المجتمع الدولي، تواجه الإنسانية نقطة تحول محورية تستدعي منا وقفة تأمل جادة لإعادة تقييم آليات العدالة الدولية وتعزيز فاعليتها. مؤكدا على أن احترام القرارات الدولية لا يقتصر على كونه التزامًا قانونيًا فحسب، بل يُعتبر أساسًا أخلاقيًا وإنسانيًا راسخًا لبناء عالم يسوده السلام والعدل.

وتابع: تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية يشكل تهديدًا جسيمًا لجهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة. فالعدالة لا تعرف حدودًا، ولا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب مهما كانت منصبه.

وشدد المرصد على أن تفعيل القرارات الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب هو حجر الزاوية في بناء السلام والعدل. فالبشر سواسية أمام القانون، ولا مكان لانتهاك الحقوق أو الاستهانة بالأرواح، وإلا سادت شريعة الغاب.

لا وقت للصمت! فالصمت يشرع لجرائم جديدة، وغــزة ليست سوى مقدمة لمأساة قادمة، والنتيجة واحدة: دماء تُراق، وأزمات دولية تتفاقم، وسطور من الألم والفقد تكتب بدماء الأبرياء.

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