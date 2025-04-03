التنمية المحلية: التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات خلال عيد الفط

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم- الخميس- من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء خلال فترة عيد الفطر.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء وإزالتها في المهد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء وإزالتها فوراً، حيث تم رصد عدد (517) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء بعدد (19) محافظة هما ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الغربية - البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد - الدقهلية – دمياط – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) بإجمالي مساحة (7 قيراط -23 فدان ) ، مشيرة إلي أنه تمت الإزالة الفورية لعدد (500) حالة تعدى بالبناء بإجمالي مساحة ( 15 سهم –18 قيراط -22 فدان) وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة باقي التعديات بمحافظة الغربية بعدد (10) حالة تعدى ومحافظة سوهاج بعدد ( 2) حالة تعدي، ومحافظة القليوبية عدد(3) تعدي، محافظة الإسكندرية عدد (1) حالة تعدي، محافظة المنيا عدد (1) حالة تعدى بإجمالي مساحة (9 سهم – 12 قيراط).

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجهودها للتصدي بكل حزم للتعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وشددت د.منال عوض علي أهمية استمرار المتابعة اليومية لملف البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والإزالة في المهد لأي تعديات.