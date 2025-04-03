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سمير عمر رئيسًا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة

07:21 م الخميس 03 أبريل 2025

سمير عمر

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كتب- عمرو صالح:

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة، في إطار خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسةِ طارق نور والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير الأداء، تعيين سمير عمر رئيسا لقطاع الاخبار بالشركة والذي يضم قنوات (القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف وقناة كيو نيوز).

حصل سمير عمر على ماجستير الإعلام الرقمي والأمن السيبراني من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ونال شهادات تقدير من عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية والدولية ، كما حصل على دورات متقدمة في إدارة المؤسسات الإعلامية وتنمية الموارد البشرية.

ويمتلك سمير عمر، خبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجال الصحافة والإعلام، وشغل منصب مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية بالقاهرة لمدة ثلاثة عشر عاما ومدير المكتب التمثيلي لمجموعة IMI المالكة لقناة سكاي نيوز عربية والعين الإخبارية وCNN الاقتصادية وذا ناشيونال، كما عمل مراسلا لقناة الجزيرة الفضائية لأكثر من تسع سنوات وترأس مكتبها في القاهرة قبل استقالته في أكتوبر 2011.

وقدم سمير عمر خلال مسيرته المهنية نحو عشرين فيلما وثائقيا، كما قدم عددًا من البرامج التلفزيونية وبرنامج بودكاست، والعديد من المقالات والدراسات السياسية وشارك في تغطية العديد من الأحداث المهمة في مصر والعالم والعديد من مناطق الحروب والنزاعات حول العالم.

ويأتي تعيين سمير عمر في موقعه مديرًا لقطاع الأخبار في القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وفق رؤية الشركة المتحدة في تعزيز حضورها الإعلامي في الساحتين الإقليمية والدولية بمنهجية مهنية متميزة.

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الشركة المتحدة قطاع الاخبار
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