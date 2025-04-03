أول تعليق من "خطة النواب" على قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات المصرية

كتب- عمرو صالح:

علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على واردات مصر لأمريكا والتي جاءت ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت دول عديدة.

وقال "عمر"، في تصريحات لمصراوي، إن القرار الأمريكي بفرض الرسوم على الواردات المصرية لن يؤثر على الإطلاق على السياسة المالية لمصر موضحًا أن معظم الصادرات المصرية لأمريكا من المنسوجات والملابس يليها الحديد والصلب.

وأشار البرلماني إلى أن المتضرر الوحيد من القرار هو المستهلك الأمريكي أو الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة نظرًا لارتفاع الأسعار الذي سيلحق بالمنتجات بعد تطبيق القرار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدولا لفرض رسوما جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 35% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

اقرأ أيضًا:

بعد بتر ذراعه.. وظيفة في شركة أدوية للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

نقل الباعة الجائلين من محيط موقف السلام النموذجي - 18 صورة للمكان البديل

"فقدت عينها في قطار أشمون".. 16 صورة من الفحوصات الطبية لطفلة المنوفية

السيسي يوافق على قرض بـ 318 مليون يورو لإنشاء القطار الكهربائي السريع