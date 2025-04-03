توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن توفير الكهرباء خلال الصيف

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاع الطاقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

توفير المنتجات البترولية

أكد رئيس الوزراء، لى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة في جميع أنحاء الجمهورية، مع تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية بالتعاون مع الشركات العالمية.

استعدادات الصيف

شدد "مدبولي"، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة استعدادًا لفصل الصيف، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية الكافية، سواء من المصادر التقليدية أو الطاقة المتجددة.

تعزيز الطاقات الجديدة والمتجددة

أشار "مدبولي"، إلى جهود جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في هذا المجال، مع متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في هذا القطاع الواعد.

تطوير محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع

تناول الاجتماع خطط رفع كفاءة المحطات وتطوير مراكز التحكم والشبكات، بالتعاون مع الشركات العالمية، لاستخدام أحدث التكنولوجيات في أنظمة المراقبة والتشغيل، وبرامج إدارة الطاقة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقليل الفقد الفني والتجاري، ومواجهة سرقة التيار الكهربائي.



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