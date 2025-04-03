تنويه جوي بشأن الطقس.. موجة حارة جديدة والعظمى تصل لـ 40 درجة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الفترة من الأحد 6 أبريل وحتى الأربعاء 9 أبريل الجاري، وذلك على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في تنويه جوي قبل قليل، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل خلال هذه الفترة بين 31 و33 مئوية.

كما تسجل الحرارة العظمى على شمال الصعيد بين 34 و37 درجة مئوية، والسواحل الشمالية بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تسجل جنوب الصعيد بين 37 و40 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وخاصة على المناطق المكشوفة.

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