وزير الإنتاج الحربي: عجلة الإنتاج لم تتوقف خلال الإجازات الرسمية

كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركتي أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع ورفع الروح المعنوية للعاملين الذين استمروا في العمل خلال عطلة عيد الفطر، بهدف تنفيذ العقود الموقعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

بدأت الجولة بزيارة مصنع 18 الحربي، حيث استمع الوزير إلى عرض تفصيلي من الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول معدلات الإنتاج والمخزون وخطط التطوير.

كما تفقد خطي إنتاج البارود الثنائي ومادة TNT، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف، التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الأقسام الإنتاجية من المياه اللازمة.

وأكد الوزير، خلال الجولة، ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مشددًا على أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية لحماية العنصرين البشري والمادي بالشركات التابعة للوزارة.

تُعد شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة إحدى الركائز الأساسية للصناعات العسكرية، حيث تنتج مواد دافعة للذخائر والمحركات الصاروخية، إلى جانب تصنيع منتجات مدنية مثل: بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز المستخدم في صناعة الأحبار والدهانات، المفرقعات المستخدمة في مشروعات التعمير وشق الطرق.

ثم انتقل الوزير عقب ذلك إلى مصنع 300 الحربي، أحد أهم منشآت الإنتاج الحربي، حيث تفقد قطاع إنتاج الذخيرة المتوسطة وخطوط إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم أحدث التقنيات الصناعية مثل: ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC التي تعمل ببعضها أنظمة الروبوت، ماكينات Multi-Spindle التي تفوق الإنتاجية العادية بأكثر من 10 أضعاف، تباب ضرب النار ومعامل الفحص الحديثة لضمان جودة الإنتاج.

وأشاد الوزير، بتفاني العاملين الذين واصلوا العمل خلال عطلة العيد، مؤكدًا أن الإنتاج الحربي هو ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

كما وجه شكره وتقديره لجميع العاملين في شركات الإنتاج الحربي، مشجعًا إياهم على مواصلة الجهود لتعزيز ريادة القطاع في تلبية احتياجات القوات المسلحة والسوقين المحلي والدولي.

رافقه خلال الزيارة، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

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