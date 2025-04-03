مصادر: إيقاف سيرك طنطا وسحب ترخيصه بعد هجوم النمر على مساعد أنوسة

كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن لجنة "الأَسْرَاكٌ الخاصة"، عقدت اجتماعًا طارئًا صباح اليوم الخميس، واتخذت قرارًا بإيقاف سيرك طنطا وسحب التراخيص الخاصة به، بعد واقعة هجوم نمر مفترس على أحد مساعدي المدربة أنوسة، وإصابته في يده.

وأشارت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، إلى أن بيانًا تفصيليًا سيصدر عن وزارة الثقافة في وقت لاحق، بعد اعتماد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لمحضر الاجتماع.

وكان السيرك المقام بمدينة طنطا قد شهد هجوم نمر مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم النمر العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل ساحة العرض، الأمر الذي أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفًا على حياتهم.

وتسببت هجمات النمر في إصابة العامل بشكل بالغ في ذراعه وتم إجراء جراحة العظام عاجله له ضمت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل، واستغرقت العملية الجراحية 4 ساعات وتم بتر ذراع العامل حفاظًا على سلامته.

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