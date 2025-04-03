برلماني يطالب بتحرك دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الممارسات الإسرائيلية في القدس لن تغيّر من هويتها، فالقدس ستبقى عربية إلى الأبد، مشددًا على أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال يمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وتحمي المقدسات الدينية.

وأوضح "البدري"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط واضح لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية، وهو أمر مرفوض دوليًا، مؤكدًا أن هذه السياسات التصعيدية قد تشعل فتيل التوتر في المنطقة وتبرز النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال.

كما أشار إلى أن اختيار يوم عيد الفطر لتنفيذ هذا الاقتحام يكشف عن نوايا الاحتلال المبيتة في انتهاك حقوق الفلسطينيين والاعتداء على رمزية الأقصى في أحد أكثر الأيام قداسة وفرحًا.

ودعا "البدري"، إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بـ اتخاذ إجراءات رادعة تحمي حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وتمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

كما حذر من أن استمرار هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى يمثل خرقًا واضحًا للقرارات الدولية التي تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم في القدس، مشددًا على أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى تصاعد موجات الغضب الشعبي، ليس فقط في فلسطين، بل في العالم الإسلامي بأسره، مما ينذر بعواقب خطيرة على الاستقرار الإقليمي.

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