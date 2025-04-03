بعد بتر ذراعه.. وظيفة في شركة أدوية للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

كتب- محمد أبوبكر:

أعلن أحمد القللي، مدير مديرية عمل الغربية، اليوم الخميس، توفير فرصة عمل في شركة أدوية، للعامل محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وأشار "القللي"، في بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الخميس، أن توجيهات الوزير جبران كانت متابعة هذا الحادث وبشكل عاجل وزيارته في مستشفى الطوارئ الجامعي ونقل تمنيات ودعوات الوزير، لهذا العامل بسرعة الشفاء، وسرعة توفير فرصة عمل له، وهو ما حدث بالفعل بحضور المحافظ، حيث أن العامل، يعمل في السيرك باليومية.

وأوضح أن توجيهات الوزير، شملت انتظار كل تفاصيل الحادث وطبيعة عمل المواطن، وبحث إجراءات صرف تعويضات عاجلة له من "بند الحوادث" من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

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