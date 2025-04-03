10 صور ترصد نقل الباعة الجائلين من محيط موقف السلام النموذجي

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وتسكينهم داخل الموقف الذي أقامته الدولة ضمن جهودها في تطوير الأسواق والمواقف.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم الخميس، على سرعة رفع المخلفات والإشغالات في محيط الموقف.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة في القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية، والتي تسبب إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية والتي كانت تسبب ازدحامًا بالمنطقة وتعيق حركة السير يعد من أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، والقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، وتحسين المظهر العام.

رافق محافظ القاهرة، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي، مدير عام المواقف، وعدد من قيادات المحافظة.