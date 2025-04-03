وكيل دفاع النواب يحذر إسرائيل من المواجهة مع مصر ويذكرها بأيام 1973

كتب- نشأت علي:

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، إن الشرق الأوسط يمر بمنعطف تاريخي وسط صراعات مشتعلة ومنطقة ملتهبة، وتظل مصر هي ركيزة الاستقرار حاملة راية السلام لمن أراد أن ينقذ السلام، موضحًا بأن الاستفزازات الإسرائيلية كارثية وآخرها اقتحام ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وهذه التحركات من شأنها أن تقوض السلام، وتعمل على زرع بذور الشر والفتنة وتأثيرها سيكون دمار يطال الجميع.

وأوضح وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السيسي والتي تناولت عدد من الموضوعات وعلى رأسها الأوضاع في غزة والهجوم الأمريكي على الحوثيين، هي بارقة أمل وحجر أساس يمكن البناء عليها للإنقاذ و لإقرار سلام شامل في المنطقة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن تصريحات ترامب عن المكالمة مع الرئيس السيسي، كانت جيدة جدًا، تعكس صدق رؤية السيسي وثباته على موقفه برفض التهجير، وتؤكد أن واشنطن والقاهرة بينهما مساحات تفاهم مشتركة يمكن البناء عليها لإنقاذ السلام، مشددًا على أن واشنطن أيقنت بأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بوجود مصر كلاعب أساسي وفعال في هذه المنطقة التي تموج بالحروب.

ورفض وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي، ما يثار من تصريحات وادعاءات الإعلام الإسرائيلي بطلب تفكيك البنية التحتية الجيش المصري في سيناء، مؤكدًا أن الجيش المصري عقيدته الشرف والأمانة والحفاظ على مقدرات الوطن، وأنه ملتزم باتفاقية السلام وملحقاتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن الإعلام الاسرائيلي ينتهج سياسة تصدير الأزمات واللعب بالنار وعليه أن يتعلم من دروس الماضي ومن حرب أكتوبر 1973، وألا يجر بلاده إلى مواجهة مع مصر، تهدد الاستقرار وتنسف السلام الذي عاشت فيه إسرائيل لعقود من الزمن.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، المجتمع الدولي والعقلاء في العالم، بإنقاذ السلام، ورفض الإبادة الجماعية وخطط التهجير وقتل الأبرياء من الفلسطينيين.

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