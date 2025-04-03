"فقدت عينها في قطار أشمون".. 16 صورة من الفحوصات الطبية لطفلة المنوفية

كتب- أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نقل واستقبال الطفلة إيمان محمد محمود عبد الفتاح، 13 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضحية رشق الحجارة"، صباح اليوم الخميس، من قرية دلهوم بمركز أشمون في محافظة المنوفية، إلى مستشفى معهد ناصر بمحافظة القاهرة، لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية الشاملة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الطفلة "إيمان" تم عرضها على استشاريين في تخصصات الرمد، والمخ والأعصاب، والأطفال، كما خضعت لعددٍ من الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، وذلك لتقييم الحالة من جميع جوانبها الطبية وتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لحالتها الصحية.

وأوضح "عبد الغفار"، في بيان اليوم، أن الفحوصات الأولية أظهرت أن الطفلة تعاني من تهتك كامل لقرنية العين اليمنى، ويجرى وضع خطة علاجية مناسبة لحالتها فضلًا عن توفير خدمات الدعم النفسي للطفلة، جراء الحادث الذي تعرضت له.

وقال "عبدالغفار"، إن الطفلة تم وضعها تحت الملاحظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير إقامة داخلية لها ولأسرتها طوال فترة تلقيها، العلاج نظرًا لكونهم من خارج محافظة القاهرة.

يُذكر أن الطفلة إيمان، كانت قد تعرضت لحادث، يوم الجمعة 28 مارس 2025، حيث أصيبت نتيجة رشقها بالحجارة من قِبل مجهولين، فقدت على إثرها عينها اليمنى، وذلك أثناء استقلالها أحد قطارات المنوفية برفقة والدها، في طريقها لتلقي إحدى جرعاتها العلاجية، حيث أنها تعاني من مرض مناعي.

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