صور.. طفلة "قطار المنوفية" تصل معهد ناصر لتلقي العلاج

كتب- أحمد جمعة:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عن وصول طفلة محافظة المنوفية ضحية إلقاء أطفال لحجارة على قطار "القاهرة/ طنطا" إلى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وكتب هاني يونس عبر حسابه على فيسبوك اليوم الخميس: "فريق طبي وسيارة إسعاف مجهزة لنقل طفلة قطار المنوفية لمعهد ناصر لتلقى الخدمة العلاجية المطلوبة.. شكرا لنائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ولكل رجال الوزارة على سرعة التحرك.. اللهم شفاء لابنتنا.. بأى ذنب قُذفت؟!".

ولاحقًا أعلن "يونس"، عن وصول الطفلة لمعهد ناصر لتلقي العلاج.

وكان مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، قد شهد حادثا مأساويًا قبل أيام بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب شخص وابنته من ذوي الهمم عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم" أوضح لموقع مصراوي أن شقيقه وابنته "إيمان" كانا قد أنهيا جلسة علاج "VIG" الشهري قبل رحلتهم الحزينة، وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئا بارتطام الحجارة بنوافذ القطار مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة إلى جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهما في الرأس والأنف.

أضاف "عبد الدايم" أن الطفلة إيمان تعرضت لإصابة خطرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة" مما تسبب في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.

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