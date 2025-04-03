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صور.. إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

11:16 ص الخميس 03 أبريل 2025
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    إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • عرض 3 صورة
    إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
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كتب- محمد سامي:

نجحت القوات البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسحلة، اليوم الخميس، ورد بلاغ لقاعدة البحر الأحمر البحرية بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة عن طريق البحر، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر.

وأثناء عملية المطاردة تم تبادل إطلاق النار وتمكنت الوحدة البحرية من السيطرة على المركب وإلقاء القبض على المهربين وضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والذخائر مختلفة الأعيرة، وتم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارًا لجهود القوات البحرية في إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية المصرية.

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القوات البحرية المواد المخدرة سواحل البحر الأحمر
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