وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الفطر

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أي ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفوري بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أي زيادة في مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس محمد عبد السميع، على زمام الإدارة العامة لصرف القليوبية لمتابعة حالة مصارف شبين القناطر وبلبيس والجبل الأصفر الجديد وسحاره الموريج ومحطة بلبيس، وأيضًا المرور على زمام منطقة وادي النقرة بأسوان لتفقد عملية إنشاء سحارة على مصرف رقم 40 بناحية قرية الحكمة، ومعاينة الموقع المقترح لمحطة تغذية مسقى 8، والمرور على المصرف الرئيسي 2 ومصرف ومخر سيل النقرة الرئيسي، والإعداد للمرور على تأهيل المصارف بوادي الصعايدة للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان.

كما تم التعامل السريع مع حادثة سقوط سيارة نقل محملة بالرمل بمصرف أم اللحم بمركز صان الحجر، حيث تم رفع السيارة والرمال من المصرف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتم مرور مدير عام الاحتياجات وصيانة المعدات بهيئة الصرف على مركز الطوارئ ومخازن الهيئة بكفر الزيات بمحافظة الغربية للتأكد من جاهزية المعدات وكساحات الطوارئ لنقل المعدات.

كما تم تنفيذ إزالة في المهد على جسر مصرف الغربية الرئيسي بزمام الإدارة العامة لصرف شرق كفر الشيخ بمساحة 100 متر مربع بالتنسيق مع الشرطة ومجلس ومدينة الحامول.

وقد وجه الدكتور سويلم، باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكل المواقع على مستوى الجمهورية.

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