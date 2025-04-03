4 قرارات من نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر



كتب- عمرو صالح:

أصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بيانًا، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة جنح مدينة نصر.

وبناءا على القرار الصادر من نقابة المحامين بإحالة الواقعة للتحقيق، التي لم تتمكن النقابة من إجرائه في حينه بسبب مصادفة قرار الإحالة لإجازة عيد الفطر المبارك، فقد تقرر مؤقتا ما يلي:

- الامتناع عن الحضور أمام قاضي الدائرة المذكورة، اعتبارًا من اليوم الخميس.

- إخطار نقابة محامي القاهرة الجديدة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإثباته، مع إحالة أي عضو يخالفه إلى التأديب.

- يستمر العمل بهذا القرار حتى انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة.

- تهيب نقابة المحامين بالزملاء المحامين الالتزام بهذا القرار.