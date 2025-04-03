رياح وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن طقس الأيام المقبلة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس اليوم الخميس 3 أبريل 2025 وغدًا الجمعة 4 أبريل 2025، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود الخميس والجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن حالة الطقس، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 6 أبريل 2025، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس من الأحد المقبل تشهد نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

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