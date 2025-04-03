تفاصيل المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية التداخلية

كتب - أحمد جمعة:

تستضيف مصر المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية التداخلية، "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في 6 أبريل المقبل، بأكاديمية الأميرة فاطمة بوزارة الصحة المصرية، في الفترة من 6 إلى 9 أبريل القادم.

يناقش المؤتمر أسباب وطرق علاج السكتات الدماغية، حيث تصيب السكتة الدماغية واحدًا من كل أربعة أشخاص، وتعد السبب الأول في الإعاقة على مستوى العالم والسبب الثالث للوفاة.

يشهد المؤتمر حضورًا دوليًا وإقليميًا متميزًا، ممثلًا في الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكبار المتخصصين بالعالم، ورئيس منظمة السكتة الدماغية العالمية، ورئيس المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية، وأمين صندوق الجمعية الأمريكية للأوعية الدماغية والقسطرة المخية، ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، والعديد من الضيوف البارزين.

ودعا الدكتور أحمد البسيوني، رئيس المؤتمر وأستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، كل المهتمين بمجال أمراض الأوعية الدماغية والقسطرة المخية التداخلية لحضور المؤتمر الدولي الثاني، لافتًا إلى أن المؤتمر سوف يناقش أسباب وطرق علاج السكتات الدماغية، حيث تصيب السكتة الدماغية واحدًا من كل أربعة أشخاص، كما تعد السبب الأول في الإعاقة على مستوى العالم والسبب الثالث للوفاة، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من حدوث 300 ألف حالة سكتة دماغية سنويًا، وتحتاج لعمل 60 ألف حالة قسطرة مخية علاجية سنويًا.

وحرصت اللجنة المنظمة على أن يكون هناك برنامج علمي وتدريبي شامل، يشهد العديد من المحاضرات الإكلينيكية العملية، بالإضافة إلى بث مباشر لحالات القسطرة المخية من العديد من الجامعات المصرية والقوات المسلحة ووزارة الصحة، كما يشهد بثًا مباشرًا من أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس أن المؤتمر سوف يشهد جلسات حوارية حول دور الدولة المصرية والمجتمع المدني في التصدي لمشكلة الإعاقة وإعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية، وكذلك دور الرياضة في الحد من خطورة هذا المرض، حيث يصيب المرض جميع الفئات العمرية، كما زادت نسبة حدوثه حتى في الأوساط الرياضية مؤخرًا.