الرقابة المالية: مبادرات البنوك المجتمعية تصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الشباب والمرأة

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن العمل المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى العديد من البنوك إلى ترسيخها في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن دعم التعليم الحرفي وتمكين المرأة يأتيان على رأس أولويات المبادرات المجتمعية الحالية.

وقالت "لميس نجم" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنها نشأت في أسرة مصرفية، لكن شغفها الحقيقي كان في المجال المجتمعي، حيث بدأت مسيرتها من خلال العمل مع طلبة المدارس الحكومية.

وأضافت: "سعادتي كانت دائمًا في عملي المجتمعي، وشعرت بنقلة حقيقية حين بدأت في خدمة المجتمع مباشرة".

وأشارت إلى أن عددًا من البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة، من بينها دعم المدارس التكنولوجية والزراعية، والتي تستقبل الطلبة بعد مرحلة التعليم الإعدادي بهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الحرفية المطلوبة لسوق العمل، ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

وتطرقت إلى عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، أبرزها مبادرة لدعم "المحاربات" من خلال مؤسسة بهية، حيث يتم تعليم السيدات المرضى غير المتعلمات، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاستمرار في مثل هذه المبادرات يعزز من دور القطاع المالي في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة، مؤكدة أن هناك المزيد من المشروعات المجتمعية قيد التنفيذ في المستقبل القريب.

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