أصوات رعب.. مشاهد من العاصفة الترابية بسيوة قبل وصلها لباقي المحافظات

القاهرة - مصراوي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الفيديوهات التي توثق نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة بواحة سيوة ومحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

ووفق الهيئة سجلت سرعات الرياح في سيوة 78 كم /س وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية.

تعيش مصر على أعتاب موجة طقس غير مستقرة يُنتظر أن تبلغ ذروتها غدًا الأربعاء، مع اقتراب عاصفة ترابية عنيفة ناتجة عن منخفض جوي خماسيني بدأ تأثيره بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، وسط حالة تأهب من الجهات المعنية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جويا بشأن المنخفض الجوي الخماسيني الذي تصل فيه سرعة الرياح من (60:40) كم في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية، مع فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً.

وتفاعلًا مع التحذيرات الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.

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