رفع درجة الاستعداد القصوى.. بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الأربعاء

كتب - محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية، والمراكز، والأحياء، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الأربعاء 30 أبريل.

ويأتي هذا القرار استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني، يصاحبه نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تصل إلى حد العاصفة، مع فرص لسقوط أمطار تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية.

ووجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز وكافة القطاعات لمتابعة الحالة الجوية واستقبال بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما شدد "النجار" على مراجعة جاهزية معدات الطوارئ والتدخل السريع، والتأكد من توافر مهمات الإغاثة، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الطرق السريعة والفرعية، ووضع خطط بديلة في حال غلق بعض الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد المحافظ المواطنين والسائقين الالتزام بتعليمات الأرصاد الجوية، وتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في فترات الليل وساعات الصباح الأولى، حفاظًا على سلامة الجميع.