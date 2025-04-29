المسلماني للنواب: ماسبيرو تراجع أمام MBC.. وإطلاق "بودكاست" عن أفريقيا

كتب - نشأت علي:

كشف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن إطلاق برامج وقنوات رقمية لا تحمل اسم ماسبيرو، لكن تتبع الهيئة، لافتًا إلى إطلاق بودكاست "ماسبيرو إفريقيا" حيث تُنتج مجموعة برامج باللغات الأصلية "٦ لغات"، منها السواحلية والهوسا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، للتعرف على استراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز القوة الناعمة المصرية عبر القارة الإفريقية، واستثمار الإرث الفني المصري لزيادة التواصل الثقافي مع الشعوب الإفريقية، بحضور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد أننا نحتاج أن نتشارك في النظرية الفكرية، سواء من الهيئة الوطنية للإعلام أو بقية مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة إقرار الواقع، حيث اعترف بتراجع دور مصر ومكانتها الإعلامية والثقافية في إفريقيا.

وأكد أن هناك إذاعات موجهة في الداخل والعالم العربي، وهذه تراجعت بعد ١٩٦٧، ثم استمر هذا التراجع، فتراجعت معه الإذاعات أكثر، كاشفًا عن تراجع ماسبيرو أمام مجموعة "إم بي سي"، مشيرًا إلى أن هذا التراجع ـ وفقًا لتحليله ـ جاء اختياريًا.

ولفت المسلماني، إلى أن مصر تحتاج إلى نظرية فكرية فيما يخص الإعلام، مشيرًا إلى أن النظرية الفكرية التي وجه بها الرئيس السيسي لم تتبلور حتى الآن.

وتحدث رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن إغلاق قناة الأسرة والطفل، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي شكوى واحدة بعد غلقها، ما يعني أنه لا يوجد أحد يعلم بها.

وأشار إلى خطورة الغزو الفكري وضرورة الحماية منه، محذرًا من التيك توك واليوتيوب وغيرها. وكشف عن إنشاء قناة أطفال جديدة، مشيرًا إلى أن برامج القناة كانت لا تصلح وتخاطب أطفال السبعينيات "الأطفال لو شافوها دلوقتي هيضحكوا عليها"، أو ضعيفة فنيًا.

وأشار إلى أن الجزيرة عملت أفضل قناة للأطفال "الجزيرة أطفال"، لكنها تم إغلاقها، وهدفنا أن نكون مثلها، لأن العاملين بها كانوا كلهم مصريين.