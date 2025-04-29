موعد مناقشة تعديلات الإيجار القديم في مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال منصور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بخصوص قانون الإيجار القديم، وصلت مشروعات القوانين إلى المجلس، وتم إحالتها للجان المختصة لبدء دراستها خلال أيام.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية لمناقشتها.

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