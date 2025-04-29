توجيهات عاجلة من وزير الري بشأن العواصف الترابية

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجيهاته إلى قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، برفع درجة الجاهزية والاستعداد التام بالمعدات، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع يوم الأربعاء، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الفوري بين جميع الجهات المعنية للتعامل السريع مع أي طارئ، بما يضمن استقرار مناسيب المياه في الحدود الآمنة، والاطمئنان على حالة الجسور بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ المتنقلة، للتعامل مع أي ازدحامات مائية قد تطرأ على شبكة المجاري المائية.

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