محافظ القاهرة يستقبل فريق القاهرة مواليد 2011 قبل سفره للمشاركة في بطولة طوكيو الدولية

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فريق القاهرة من مواليد 2011 المسافر للمشاركة في بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم والتي ستقام بمدينة فوكو شيما اليابانية في الفترة من 2 إلى 7 مايو القادم.

وأعرب محافظ القاهرة، خلال اللقاء عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب في الرياضات كافة.

شهد اللقاء أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد حشيش، رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، وماهر همام، المدير الفني للمنطقة، ومحمد رجب المدير الفني للفريق، وأيمن حسان إداري الفريق.

ويتكون الفريق المشارك في البطولة من 17 لاعبا تم اختيارهم من أكثر من 350 لاعبا من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكل الاختبارات اللازمة.

بطولة هذا العام هي النسخة الثانية عشر من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول في البطولة التي أقيمت عام 2015.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا من عدة دول من بينها الأرجنتين، والبرازيل، وكوريا الجنوبية

يذكر أنه قد خرج من المشاركين في البطولة في الأعوام الماضية عدة نجوم من بينهم قفشة، وصلاح محسن، ومحمود جاد.

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