عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

تعيش مصر على أعتاب موجة طقس غير مستقرة يُنتظر أن تبلغ ذروتها غدًا الأربعاء، مع اقتراب عاصفة ترابية عنيفة ناتجة عن منخفض جوي خماسيني بدأ تأثيره بالفعل على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، وسط حالة تأهب من الجهات المعنية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا جويا بشأن المنخفض الجوي الخماسيني الذي تصل فيه سرعة الرياح من (60:40) كم في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة ما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية، مع فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً.

وتفاعلًا مع التحذيرات الجوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.

وفي خطوة مماثلة، أصدر الأزهر الشريف قرارًا بتعليق الدراسة في كافة المعاهد الأزهرية، فيما منحت وزارة التعليم العالي الجامعات حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام الدراسة، "وفقًا لتقديرات كل محافظة على حدة".

وزارة الصحة والسكان من جانبها رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وشددت على ضرورة عدم مغادرة المنازل غدًا إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر تحسبًا لأي طارئ.

وتبقى الأنظار موجهة نحو تطورات الحالة الجوية السريعة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت العاصفة المرتقبة ستسجّل سابقة من حيث شدتها.

وينشر مصراوي تغطية خاصة لتطورات العاصفة الترابية والتغيرات الحادة في حالة الطقس..

وتابع التغطية الخاصة:

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