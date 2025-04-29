الصحة تحذر المواطنين من الخروج غدًا "إلا للضرورة القصوى"

كتبت - داليا الظنيني:

حذَّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من الخروج من المنازل غدًا إلا في حالات الضرورة القصوى، في ظل موجة الطقس السيئ المصحوبة برياح مثيرة للأتربة، والتي تشهدها عدة محافظات.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري تغطية الفم والأنف لتقليل استنشاق الأتربة، مع شرب كميات كبيرة من المياه، وغلق المنازل بإحكام.

وأشار إلى أهمية التزام مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل، واستخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل مغادرة المنزل في حالات الطوارئ، مع ضرورة ارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، واصطحاب الأدوية الخاصة بالحساسية عند الاضطرار للخروج.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر.

واختتم عبدالغفار تصريحه قائلاً: "وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة الاحتياجات الدوائية، وهي على أتم الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ".