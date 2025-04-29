"أكواد رقمية".. نقابة الصحفيين تعلن شروط تغطية الجنازات

كتب - عمرو صالح:

تصوير - إسلام فاروق:

أعلنت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع شعبة المصورين الصحفيين وشركة "سكنة" (SOKNA) المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، عن مجموعة من الضوابط لتنظيم تغطية الجنازات.

وتشمل الضوابط تحديد أماكن التغطية للمصورين الصحفيين المكلفين، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات بالمصورين والصحفيين المعنيين.

كما أعلنت النقابة، بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين، عن تخصيص أكواد رقمية توضع على الزي الرسمي المخصص للتغطية، بهدف تتبّع أي مخالفات قد تصدر من مرتديه.

يُذكر أن النقابة وقّعت، مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة "سكنة"، لوضع قواعد واضحة للتغطية الصحفية لجنازات المشاهير.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية لتطبيق القواعد الجديدة، خاصة في جنازات الفنانين والمشاهير، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء مهامهم، مع احترام خصوصية اللحظات الإنسانية، والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

ويتضمن التعاون أيضًا إتاحة خدمات شركة "SOKNA" لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسّر، في إطار حرص النقابة على تقديم دعم ورعاية اجتماعية متكاملة لأعضائها.