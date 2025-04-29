عضو "تشريعية النواب": الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية "إنجاز وطفرة"

كتبت- داليا الظنيني:

وصف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "الحياة" ببرنامج "الساعة 6"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تعزيز حريات وضمانات وحصانات المواطنين المصريين خلال تعاملهم مع الشرطة والنيابة والمحاكم.

وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يوفر للمواطنين حصانات وضمانات تحميهم من أي تعسف من السلطات أثناء الضبط أو التحقيق.

وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة "يرفع سقف الحقوق والحريات"، موضحًا أنه لم يعد مسموحًا بالقبض على أي مواطن في أي وقت دون إذن قضائي، ولا يمكن دخول المنازل إلا بقرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم خلال مراحل التحقيق.

وفي سياق ذي صلة، نوه عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون اشتمل على مواد تتعلق بالمحامين، أهمها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم بدءًا من التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان ذلك مقتصرًا في السابق على مرحلة النيابة العامة.

وأوضح رمزي أنه تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، الذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض، لكن بمقتضى القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي سنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى.

ونوه النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي نوقشت داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات أساسية في القضايا الكبرى الخاصة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى تسويات بشأنها، مؤكدًا أن الخلاف بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، تم حسمه في النهاية لصالح المحامين.

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