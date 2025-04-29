صور الأقمار الصناعية تكشف خط سير "المنخفض الخماسيني".. تحذير من الأرصاد

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء يشهد بداية تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على مناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسيني من الحدود الجنوبية الغربية، ما يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تسبب تدهورًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "يوجد منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد تصحبها هبّات تصل إلى ما بين 70 و80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، وقد تصل الحالة إلى حد العاصفة في مناطق من شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء".

وأضافت الهيئة: "توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، وتمتد بشكل خفيف إلى متوسط ورعدي أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء".

وأشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار.