إعلان

صور الأقمار الصناعية تكشف خط سير "المنخفض الخماسيني".. تحذير من الأرصاد

08:35 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المنخفض الخماسيني (3)
  • عرض 4 صورة
    المنخفض الخماسيني (2)
  • عرض 4 صورة
    المنخفض الخماسيني (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء يشهد بداية تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على مناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة، نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسيني من الحدود الجنوبية الغربية، ما يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تسبب تدهورًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "يوجد منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد تصحبها هبّات تصل إلى ما بين 70 و80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، وقد تصل الحالة إلى حد العاصفة في مناطق من شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء".

وأضافت الهيئة: "توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البَرَد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، وتمتد بشكل خفيف إلى متوسط ورعدي أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء".

وأشارت الهيئة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأقمار الصناعية المنخفض الخماسيني الصحراء الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر - هل العاصفة الترابية غدا "غير مسبوقة"؟.. تحذيرات وقرارات بتعطيل الدراسة
رسمياً.. وزير التعليم يقرر اعتبار غدًا الأربعاء إجازة بكافة المدارس
بالفيديو.. الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها