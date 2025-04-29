البابا تواضروس يفتتح مجمع خدمات مارمينا في رومانيا

القاهرة - أ ش أ:

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، مجمع خدمات كنيسة مارمينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع الروماني، في أولى أعماله الرعوية في رومانيا.

ومن المنتظر أن يقدم مجمع مارمينا خدمات روحية واجتماعية متعددة، مثل: مدارس الأحد، وخدمة إخوة الرب، وفريق لتقديم خدمات مجتمعية متنوعة.

شهد الافتتاح السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر برومانيا، والوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس الثاني.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى رومانيا مساء أمس الاثنين، قادما من بولندا في ثاني محطات جولته الرعوية الحالية لإيبارشية وسط أوروبا، والتي تأتي ضمن أجندة الزيارات الرعوية لقداسته لعام 2025.