إعلان

البابا تواضروس يفتتح مجمع خدمات مارمينا في رومانيا

08:06 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

قداسة البابا تواضروس الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - أ ش أ:

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، مجمع خدمات كنيسة مارمينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، لخدمة أبناء الكنيسة والمجتمع الروماني، في أولى أعماله الرعوية في رومانيا.

ومن المنتظر أن يقدم مجمع مارمينا خدمات روحية واجتماعية متعددة، مثل: مدارس الأحد، وخدمة إخوة الرب، وفريق لتقديم خدمات مجتمعية متنوعة.

شهد الافتتاح السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر برومانيا، والوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس الثاني.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى رومانيا مساء أمس الاثنين، قادما من بولندا في ثاني محطات جولته الرعوية الحالية لإيبارشية وسط أوروبا، والتي تأتي ضمن أجندة الزيارات الرعوية لقداسته لعام 2025.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قداسة البابا تواضروس الثاني مجمع خدمات مارمينا في رومانيا زيارة البابا تواضروس لرومانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر - هل العاصفة الترابية غدا "غير مسبوقة"؟.. تحذيرات وقرارات بتعطيل الدراسة
رسمياً.. وزير التعليم يقرر اعتبار غدًا الأربعاء إجازة بكافة المدارس
بالفيديو.. الرئيس السيسي يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها