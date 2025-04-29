لجنة مصرية سعودية لأول مرة لتذليل العقبات أمام المعتمرين بالموسم الجديد

كتب - محمد أبو بكر:

أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بلغ 10 شركات طيران، بجانب وجود وكيلين للنقل البحري، لافتة إلى أن هناك 559 فندقًا استقبل المعتمرين، بواقع 368 فندقًا بمكة المكرمة و191 فندقًا بالمدينة المنورة.

وأكدت في بيان اليوم، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودي، للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، مما أسهم في تقديم خدمة متميزة وتذليل أي عقبات تواجه المعتمرين.

وأشارت إلى أن عدد الشكاوى المقدمة من المعتمرين بلغ 260 شكوى، وهي نسبة 0.03% من إجمالي عدد المعتمرين، موضحةً أنه تم حل 97 شكوى منها على الفور أثناء تواجد لجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما باقي الشكاوى فقد تم حلها بعد عودة اللجان، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أوضحت سامية سامي أنه في ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، فقد بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 آلاف معتمر، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير، وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة، مشيرةً إلى أن هناك 800 شركة سياحة قامت بتنفيذ برامج العمرة هذا الموسم.

وتضمّن التقرير أيضًا استعراض الجهود المبذولة لضمان راحة المعتمرين المصريين وسلامتهم، من خلال تعزيز آليات الوزارة للرقابة والمتابعة المستمرة على الشركات المنفذة لبرامج العمرة، ولا سيما من خلال الدور الفعّال للجان الوزارة التي وجّه الوزير بدفعها وتواجدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم، لمواجهة أي تحديات تطرأ بشكل سريع وفعّال.

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