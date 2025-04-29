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قرارات وزارية جديدة من وزير السياحة بشأن مخالفات موسم العمرة 1446هـ

04:32 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عددًا من القرارات الوزارية بشأن موسم العمرة 1446هـ.

وبحسب بيان، الثلاثاء، شملت القرارات اتخاذ العقوبات اللازمة ضد بعض شركات السياحة المخالفة لضوابط العمرة خلال الموسم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وحماية حقوق المعتمرين المصريين.

من جانبه، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بلغ 10 شركات طيران، بجانب عدد وكيلين نقل بحري، لافتة إلى أن هناك 559 فندق استقبل المعتمرين بواقع 368 فندق بمكة المكرمة و191 فندق بالمدينة المنورة.

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودي للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين مما أسهم في تقديم خدمة متميزة وتذليل أى عقبات تواجه المعتمرين.

وأشارت إلى عدد الشكاوي المقدمة من المعتمرين بلغ 260 شكوى وهي نسبة 0.03% من إجمالي عدد المعتمرين، موضحة أنه تم حل ٩٧ شكوى منهم على الفور أثناء تواجد لجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما باقي الشكاوى تم حلها بعد عودة اللجان من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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شريف فتحي وزير السياحة والآثار موسم العمرة
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