904 آلاف معتمر مصري في موسم عمرة 1446هـ بتنظيم 800 شركة سياحة

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلًا من سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بشأن نتائج هذا الموسم وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تنظيم الموسم بنجاح؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزير، بجانب استعراض مدي التزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة المعتمدة لهذا الموسم.

وبحسب بيان، تضمن التقرير أيضاً استعراض الجهود المبذولة لضمان راحة المعتمرين المصريين وسلامتهم، من خلال تعزيز آليات الوزارة للرقابة والمتابعة المستمرة على الشركات المنفذة لبرامج العمرة ولا سيما من خلال الدور الفعال للجان الوزارة التي وجه الوزير بدفعها وتواجدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم لمواجهة أى تحديات تطرأ بشكل سريع وفعال.

وشكلت هذه اللجان لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودي للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين مما أسهم في تقديم خدمة متميزة وتذليل أى عقبات تواجه المعتمرين.

وأكد الوزير على أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز وتحسين آليات الرقابة والمتابعة بصورة أكبر خلال مواسم الحج والعمرة القادمة، مع الاستفادة من إيجابيات هذا الموسم والبناء عليها والعمل على تلافي التحديات التي ظهرت، بجانب العمل على تطوير التعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان أفضل تجربة لمعتمري وحجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي أنه في ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، فقد بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 ألف معتمر مصري، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة، مشيرة إلى أن هناك 800 شركة سياحة قامت بتنفيذ برامج العمرة هذا الموسم.

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