محافظ الجيزة يوجه بسرعة دراسة شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها

كتب- محمد أبوبكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والمسؤولين لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ اليوم على نتائج اللقاءات التي عقدها رؤساء أحياء العجوزة وجنوب الجيزة ومركز والبدرشين، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

وخلال اللقاءات بحي العجوزة طرح المواطنون عددًا من الشكاوى المتعلقة برسوم تصاريح الإشغال وطلبات تغيير أماكن الأكشاك والتضرر من قبول تصالح لغرف بسطح أحد العقارات.

كما تم عرض عدد من الشكاوى بحي جنوب الجيزة بشأن كيفية الحصول على ترخيص أكشاك واستكمال إجراءات التصالح والتضرر من مخالفات بناء جدران من الطوب داخل قطعة أرض، بالاضافة إلى طرح شكاوى بشأن مخالفات بناء بمركز البدرشين ورفع تجمعات للقمامة.

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان تعزيز التواصل الفعّال والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

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