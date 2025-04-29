مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بشكل نهائي.

وكانت جلسة المجلس أمس شهدت الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، بعدما استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.