حملة دعائية شاملة داخل وخارج معرض السفر العربي للمقصد السياحي المصري (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة دعائية ترويجية موسعة تحت شعار "تنوع لا يُضاهى" Unmatched Diversity، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM 2025) المنعقد حالياً بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر حتى 1 مايو المقبل.

تهدف الحملة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري داخل وخارج مقر المعرض من خلال باقة متنوعة من الوسائط الدعائية، تتضمن لوحات دعائية (Banners) وشاشات عرض إلكترونية تبرز عبرها صور ومقاطع فيديو تسلط الضوء على ثراء وتنوع المقومات والأنماط السياحية المتاحة في مصر.

وفي إطار دعم جهود الترويج للمتحف المصري الكبير، تم تخصيص شاشة عرض عملاقة أعلى المدخل الرئيسي للمعرض لعرض فيلم قصير عن المتحف وموقعه وأبرز معروضاته، تمهيدًا لافتتاحه المرتقب في 3 يوليو المقبل.

كما وُضعت شاشات ولوحات دعائية أخرى داخل القاعات الرئيسية وأماكن مرور الزوار، بما يضمن وصول الرسائل الترويجية لكافة الزائرين، حتى في المناطق البعيدة عن الجناح المصري.

من جانبه، صرح شريف فتحي، بأن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الحضور المصري في المعارض السياحية الدولية، موضحاً أن الوزارة وسعت هذا العام من نطاق الحملة ليشمل جميع أرجاء المعرض وليس فقط الجناح المصري، وذلك لزيادة معدل وصول الرسالة الترويجية إلى أكبر عدد ممكن من الزوار من مختلف الجنسيات.

وأكد الوزير أن الحملة تركز على إبراز ثراء وتنوع المقصد السياحي المصري، تماشياً مع رؤية الوزارة الحالية التي تسعى إلى جعل مصر الوجهة السياحية الأولى عالميًا من حيث تنوع المنتجات السياحية.

وأضاف أن ما تمتلكه مصر من عناصر جذب وأماكن تاريخية وتجارب سياحية مختلفة يجعلها وجهة قادرة على تقديم تجارب ممتعة وفريدة للسياح من كافة أنحاء العالم.

وأشار الوزير إلى أن مشاركته الحالية في المعرض بدبي تتضمن لقاءات رسمية ومهنية مع ممثلي الأسواق السياحية المختلفة، خصوصًا السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث آليات زيادة معدلات الحركة السياحية إلى مصر مع اقتراب موسم الصيف.

اقرأ أيضا:

النهار تعلن عودة محمود سعد إلى شاشتها ببرنامجه "باب الخلق"

أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل

وكيل نقابة الأطباء البيطريين يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة: "كارثة صحية وشيكة"