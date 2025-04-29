موعد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، على أن تتواصل الاجتماعات حتى 19مايو المقبل.

وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

يعقب ذلك جلسة عقد جلسة استماع لرأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.

كما يشارك في اجتماعات لجنة الإسكان، وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة.