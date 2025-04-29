متشائم ومحايد ومتفائل.. مدبولي للمواطنين: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الاقتصاد

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد؛ سيناريو محايد وآخر متفائل والأخير متشائم.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: إننا في جميع السيناريوهات مستمرون في مسارنا الإصلاحي لدفع النمو وتحفيز الاقتصاد والاستثمار، المتغير الوحيد هو ماذا سيحدث في الحرب العالمية؟ ومع كل سيناريو سيكون لنا اتجاهات سنحاول عملها.. ولو جه متغير معين، ما الحلول المبتكرة للمواجهة؟ هذا الذي نناقشه في المجموعة الاقتصادية.

وتابع رئيس الوزراء: "اللي عايز أقوله وأُطمئن به المواطن المصري، نحن متحضرون لكل السيناريوهات".