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مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث اتخاذ إجراءات تحفيزية لخفض الأسعار

02:50 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على انخفاض أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوفرة في الإنتاج وزيادة التنافسية من أسباب انخفاض أسعار السلع أو ثباتها خاصة المواد الغذائية لأن مدة صلاحيتها قصيرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار، لمتابعة اتخاذ أي إجراءات تحفيزية لخفض الأسعار.

وقال رئيس مجلس الوزراء:"على مدار اليوم نتابع حجم توافر الإنتاج ودخول مستلزمات الإنتاج، بحيث ان المصانع تعمل بكامل طاقتها".

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الدكتور مصطفى مدبولي خفض الأسعار المؤتمر الأسبوعي للحكومة
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