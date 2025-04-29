لماذا تحسنت نظرة أسواق المال والمستثمرين للاقتصاد المصري؟ وزير المالية يوضح الأسباب

كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه التقى مجموعة كبيرة من المستثمرين على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن "مئات المستثمرين"، ولاحظ أن نظرة أسواق المال والمستثمرين للاقتصاد المصري تتحسن، والسبب أن كل مؤشرات الاقتصاد أفضل كثيرًا، بسبب شهادة المؤسسات المالية ورفعهم مؤشر النمو، وأن العديد من الدول الناشئة وضعها سيئ، عكس مصر.

وأضاف كجوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة د.مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء: يمكن أكثر حاجة محل إشادة، المؤشرات الاقتصادية وعودة الصناعة ونموها ونمو قطاع السياحة، فضلًا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإشادة لنمو الاستثمارات الخاصة والانضباط المالي وتراجع البطالة والتضخم، وتحسن كل مؤشرات القطاع الخارجي، وتحويلات العاملين في الخارج، وهذا يحدث في وقت العالم كله يشهد فيه مؤشرات سلبية.

وتابع وزير المالية: لدينا إصلاحات هيكلية في الفترة المقبلة؛ بما فيها برنامج جديد ومرن للصادرات المصرية. وفي محادثاتنا مع المؤسسات المالية كانت هناك إشادة من صندوق النقد والبنك الدولي، كان يوجد تصور بتحسن وتيرة الإصلاحات، ونحتاج أيضًا إلى أن نسرع وتيرتها خلال الفترة المقبلة.