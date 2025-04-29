وزيرة التخطيط: 5. % انخفاضا في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مؤشرات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و 2026، بالتزامن مع التطورات العالمية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عقد بمجلس الوزراء، اليوم، إن صندوق الدولي توقع انخفاض معدل نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5.% خلال العام الجاري، و3.% خلال العام المقبل، مشيرا أن المعدل يرتفع حال وجود تصعيد في الإجراءات العالمية إلى 1.3% و 1.6% على التوالي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك تراجعا في توقعات النمو بالنسبة لبعض الدول، بخلاف جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن الصندوق والبنك الدوليين أرجعوا سبب ارتفاع معدل النمو في مصر، إلى نمو ناتج المحلي الإجمالي، وتطورات الإيجابية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص، وانخفاض معدلات التضخم".

ونوهت إلى أن وزارة التخطيط بصدد الانتهاء من تجميع كل السياسات والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ليتم إعلانها في شهر يونيو المقبل.